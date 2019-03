Riverdale: la terza stagione disponibile su Infinity!

Da oggi, mercoledì 27 marzo, arriva su Infinity, con un episodio a settimana, l'attesa terza stagione di Riverdale, con protagonista Archie (KJ Apa) al centro di un vertiginoso colpo di scena sul finale della seconda stagione. ll cofanetto della prima stagione è già su Infinity mentre il cofanetto della seconda stagione sarà disponibile dal 2 aprile.

Nella terza stagione, dopo essere stato accusato di aver commesso un crimine, Archie viene portato in prigione mentre un pericoloso criminale resta a piede libero. Toccherà agli amici di sempre Veronica (Camila Mendes), Betty (Lili Reinhart) e Jughead (Cole Sprouse) risolvere la situazione, scagionando il loro amico da ogni accusa.

Commovente e toccante sarà inoltre il ricordo di Luke Perry, l'attore idolo degli anni '90 che in Riverdale interpreta il padre di Archie. Gli ultimi episodi, ancora in lavorazione, saranno interamente dedicati a lui, che venti anni fa ha fatto emozionare il pubblico di tutto il mondo con la sua performance nello show Beverly Hills 902010.

L'emittente CW ha rinnovato la serie per una quarta stagione, che è in fase di lavorazione anche se ancora non è stata annunciata l'uscita ufficiale. Riverdale ha vinto finora ben 23 premi in giro per il mondo, diventando un vero e proprio asso pigliatutto nei Teen Choice Awards di ogni anno.