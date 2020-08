Riverdale, Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati, la conferma su Instagram: “le auguro ogni felicità

Dopo mesi di rumors è arrivata la conferma: Cole Sprouse e Lili Reinhart, i due protagonisti di Riverdale, si sono lasciati lo scorso marzo. L'attore ha annunciato la rottura con un post su Instagram che ha spezzato il cuore di migliaia di follower. La coppia era amatissima dai fan della serie che nella quinta stagione farà un salto temporale di sette anni.

Era dal mese di maggio che i fan dei Sprousehart erano in allarme: alcuni siti americani avevano annunciato la fine della relazione tra Cole Sprouse e Lili Reinhart amatissime star della serie televisiva Riverdale. Il Jughead Jones della serie basata sui personaggi degli Archie Comics ha ufficializzato la rottura su Instagram. Cole, che è anche un appassionato di fotografia, ha pubblicato uno scatto in cui si vede la sua ormai ex fidanzata di spalle, nella didascalia si legge: "Lili ed io ci siamo inizialmente separati a gennaio di quest'anno, decidendo di lasciarci definitivamente a marzo". Nessun rimpianto nelle parole dell'attore: "Che incredibile esperienza ho avuto, mi sono sempre sentito fortunato e sono contento di aver avuto la possibilità di innamorarmi, le auguro il massimo dell'amore e della felicità d'ora in avanti. Ho detto tutto su questo, qualsiasi altra cosa sentiate non conta". Tra poco uscirà il film Chemical Hearts con Lili Reinhart e con questo pensiero che si conclude il post dell'attore: "E presto il suo film uscirà! Sono sicuro che lei sarà incredibile nel film, come in tutte le cose che fa. Grazie ragazzi".

Lili Reinhart è stata ospite di Jimmy Fallon dalla sua nuova casa di Los Angeles, l'attrice era collegata via streaming e ha dato alcune anticipazioni sulla quinta stagione di Riverdale. Lili ha detto che ci sarà un salto temporale di sette anni: "non saremo piu teenager ma adulti". L'attrice si è detta eccitata di questa nuova avventura e molto contenta della decisione di Roberto Aguirre-Sacasa - lo showrunner di Riverdale - di non bloccarli per sette stagioni alle superiori.