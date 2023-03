Riverdale 7x02: la sinossi dell'episodio tra un ballo e nuovi problemi da affrontare

The Cw ha diffuso la sinossi dell'episodio 2 della stagione 7, l'ultima, di Riverdale dal titolo "Chapter One Hundred and Nineteen: Skip, Hop, and Thump!" che porterà nuovi problemi da affrontare.

Questa la sinossi ufficiale: "Il sock hop della Riverdale High è dietro l'angolo e Archie (KJ Apa) vorrebbe portare Veronica (Camila Mendes) al ballo. Betty (Lili Reinhart) si sente confusa quando Kevin (Casey Cott) non sembra essere interessato a far compiere alla loro relazione un passo in avanti. Intanto, Jughead (Cole Sprouse) prende di mira Pep Comics e Toni (Vanessa Morgan) cerca di convincere Cheryl (Madelaine Petsch) a lasciare che Fangs (Drew Ray Tanner) si esibisca al ballo".

La settima e ultima stagione di Riverdale ha trasportato gli eroi della serie negli anni '50. Una scelta fatta perché, come dichiarato dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, "il decennio che la maggior parte delle persone associa ai fumetti di Archie è quello degli anni '50 per tanti motivi. I fumetti di Archie sono così nostalgici, e quando le persone pensano ai diversi periodi storici pensano con nostalgia agli anni '50. Quindi è qualcosa di importante".

Lo showrunner aveva aggiunto: "E anche quando abbiamo fatto la nostra proposta per trasformare Riverdale in una serie tv, i dirigenti ci hanno chiesto se lo show era ambientato negli anni '50".

Augirre-Sacasa aveva sottolineato: "Negli anni '50 è nata l'idea dell'adolescente moderno. Anche la nascita dell'adolescente americano moderno risale agli anni '50. Era come vedere Archie in quel periodo. Quindi, ci è sembrato il tempo giusto".

Il secondo episodio della settima stagione di Riverdale, scritto da Ariana Jackson, è stato diretto da Ronald Paul Richard.