Riverdale 5: il trailer regala interessanti anticipazioni sulle relazioni dei protagonisti

Gli episodi di Riverdale 5 arriveranno su The CW a gennaio e online è stato diffuso il primo trailer che regala delle interessanti anticipazioni.

Riverdale 5 arriverà sugli schermi americani di The CW mercoledì 20 gennaio e il trailer regala qualche anticipazione riguardante la situazione delle coppie al centro della trama. Nel filmato si assiste a un breve riepilogo di quanto accaduto negli episodi precedenti, con qualcuno che sta realizzando dei video disturbanti e violenti, oltre a vedere Veronica che scopre quanto accaduto tra Betty e Archie probabilmente durante il ballo scolastico, il personaggio interpretato da Lili Reinhart che insieme a Jughead incontra Bret in prigione, un corpo senza vita, scontri, Jellybean in pericolo e molto altro.

La quinta stagione di Riverdale ha dovuto fare i conti con i ritardi e i posticipi causati dalla necessità di assicurare la sicurezza e la salute di tutte le persone impegnate nel lavoro sul set.

La serie, disponibile in Italia su Infinity, segue le vicende del giovane Archie Andrews (KJ Apa) e dei suoi amici Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes) e Jughead Jones (Cole Sprouse), ed è ambientata a Riverdale, città che dietro la sua immagine apparentemente perfetta cela un'oscura realtà.

Nella quarta stagione, mentre Archie e i suoi amici si apprestano a frequentare il loro ultimo anno di liceo, emerge un nuovo mistero, dopo l'omicidio di Jason Blossom nella prima stagione, la scoperta dell'identità di Black Hood nella seconda, e l'introduzione del misterioso gioco di ruolo Gryphons & Gargoyles nella terza. La quarta stagione si apre con un commovente tributo a Luke Perry, l'amato Dylan di Beverly Hills 90210 scomparso lo scorso marzo 2019, che nella serie interpretava Fred Andrews, il padre del protagonista. L'episodio ha potuto contare anche sulla speciale partecipazione dell'attrice Shannen Doherty, grande amica di Luke Perry fin dai tempi di Beverly Hills 90210, in cui interpretava Brenda Walsh.