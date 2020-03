Riverdale 4: riprese sospese a causa del Coronavirus

Le riprese di Riverdale sono state sospese a causa del Coronavirus: una persona che lavora nello show è stata recentemente a contatto con qualcuno che è risultato positivo.

I portavoce della Warner Bros hanno dichiarato: "Il membro del team sta attualmente venendo controllato dal punto di vista medico". Parlando della situazione che ha portato allo stop del lavoro sul set di Riverdale il comunicato prosegue: "Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità e responsabili della salute a Vancouver per identificare e contattare tutte le persone che potrebbero aver avuto dei contatti diretti con il nostro membro del team. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, membri del cast e della troupe è sempre la nostra priorità. Abbiamo preso, e continueremo a farlo, le precauzioni necessarie a proteggere tutte le persone che lavorano nelle nostre produzioni in tutto il mondo. Per un eccesso di precauzione, la produzione di Riverdale è attualmente sospesa".

La serie Riverdale, disponibile su Infinity, segue le vicende del giovane Archie Andrews (KJ Apa) e dei suoi amici Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes) e Jughead Jones (Cole Sprouse), ed è ambientata a Riverdale, città che dietro la sua immagine apparentemente perfetta cela un'oscura realtà.