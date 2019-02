Ritorno al Futuro, una teoria dei fan reinterpreta una scena del film!

Ritorno al futuro è uno dei film più amati di sempre e una nuova teoria dei fan potrebbe modificare l'interpretazione di una scena presente nel cult distribuito nelle sale nel 1985.

Sul sito Reddit un utente ha infatti esposto la propria ipotesi: "Verso la fine Doc sta aspettando che Marty concluda di ballare in modo da rimandarlo indietro nel 1985. Quando Marty arriva Doc commenta perché ci ha messo molto tempo. Marty è entusiasta e gli spiega che ha potuto vedere il padre mettere ko Biff e che non l'aveva mai fatto prima. Poi mostra a Doc la foto - di lui, suo fratello e della sorella - che è stata ripristinata. Doc la guarda e chiede 'Mai?'. Marty risponde 'No, perché?'. Doc fa una pausa per un secondo e poi dice 'Niente'. Mi ha sempre lasciato perplesso, perché avrebbero dovuto perdere tempo girando questo breve dialogo? La risposta è non l'hanno fatto".

Il fan del film spiega: "La mia teoria è che Doc abbia avuto un'importante epifania in questa scena. In quel momento quando vede la foto si rende conto che si può completamente cambiare il passato e avere comunque nel futuro delle conseguenze positive e congruenti senza distruggere il continuum spazio-temporale".

La teoria prosegue: "Questo avrebbe modificato la sua intera prospettiva sul tempo, facendogli riconsiderare l'idea di distruggere quella lettera e dandogli un motivo per rimetterla a posto. Fino a quel momento aveva considerato la continuità spazio-temporale come una cosa fragile che potrebbe distruggere l'universo se non gestita nel modo corretto. Tutto era stato triste e cupo mentre l'immagine stava lentamente sparendo. Ma poi un'azione del tutto casuale del padre di Marty (un gesto che non era mai accaduto nella timeline originale), ha ristabilito tutto".

L'utente di Reddit ha quindi concluso: "Alla fine Marty chiede a Doc perché ha cambiato idea e questa scena mostra il momento preciso in cui si è reso conto che non deve preoccuparsi. Ha molto più senso piuttosto che un personaggio così convinto per il 95% del film che negli ultimi dieci minuti sembra cambiare idea senza motivo. La scena sosterrebbe quella trasformazione".