Ritorno al Futuro: Ravensburger lancia il nuovo gioco da tavolo

Ravensburger ha ufficiamente lanciato il gioco da tavolo Back to the Future: Dice through time, che si ispira a Ritorno al Futuro, la famosa trilogia.

A 35 anni dall'esordio del primo capitolo della saga targata Universal interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, Ravensburger lancia in Italia il gioco da tavolo intitolato Back to the Future: Dice Through Time, per rivivere le emozioni del film Ritorno al futuro e portarle in un'altra dimensione.

Gli appassionati di fantascienza e di anni '80 potranno immergersi in uno dei capolavori che hanno fatto la storia del cinema, muovendosi attraverso le epoche e i luoghi simbolo della trilogia. Passeranno da casa di Marty al laboratorio di Doc, dalla Torre dell'orologio al Twin Pines Mall, muovendosi fra il 1985 - anno in cui è ambientato il primo capitolo e in cui il film è uscito nelle sale - e il 1955, per poi viaggiare fino al 2015 e tornare nel 1885, toccando molte altre tappe significative per ogni anno presente in Ritorno al futuro.

'Ritorno al futuro': trilogia a tempo determinato

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Back to the Future: Dice Through Time è disponibile dal 29 ottobre in italiano nei migliori negozi di giocattoli e online su Amazon. Atteso dai collezionisti, la versione italiana del gioco arriva a ridosso del periodo natalizio, rappresentando una valida idea regalo per gli amanti del cinema. Discostandosi dalle logiche più comuni fra i giochi di strategia, in cui prevale la sfida tra singoli e squadre, in Back to the Future si vince tutti assieme. Soltanto lo scorrere metaforico del tempo potrà impedire ai giocatori di raggiungere l'obiettivo comune. I partecipanti, infatti, collaboreranno per districarsi tra gli eventi chiave dei film e per riportare gli oggetti nei luoghi e nella linea temporale corretta prima del Game Over.

Light strategy game per ragazzi dai dieci anni in su e per adulti, Back to the Future è pensato per un minimo di 2 fino a un massimo di 4 giocatori. Con pedine che riproducono la mitica macchina del tempo DeLorean, quelle dedicate a Biff, l'antagonista per eccellenza tanto insidioso nel gioco quanto nel film, fino ai gettoni Einstein, il fedele cane di Doc, ogni elemento del gioco in scatola è una fedele riproduzione dell'opera cinematografica da cui trae spunto.