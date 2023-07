Ritorno al futuro parte III stasera su Italia 1: cast, curiosità e trama del capitolo finale della trilogia

Stasera 29 luglio in prima serata Italia 1 manda in onda Ritorno al futuro parte III: cast, trama e curiosità sul capitolo finale della trilogia.

Stasera 29 luglio 2023 in prima serata, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Ritorno al futuro parte III con Michael J. Fox. Il film è il capitolo finale della famosa trilogia diretta da Robert Zemeckis. Come nei precedenti film, la sceneggiatura è stata scritta da Bob Gale e la colonna sonora è di Alan Silvestri. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Ritorno al futuro parte III: una scena con Michael J. Fox e Christopher Lloyd

Ritorno al futuro parte III: Trama

Per questa terza, conclusiva, puntata della trilogia, Marty McFly è costretto a tornare indietro nel tempo fino al 1885 per salvare Doc, che vi era stato catapultato al termine del secondo capitolo. Questa volta tornare nel futuro sarà ancora più difficile.

Curiosità

Ritorno al futuro parte III è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 20 Settembre 1990; la data di uscita originale è il 25 Maggio 1990 negli USA. Le riprese del film si sono svolte dall'1 Settembre 1989 al 22 Gennaio 1990 negli Stati Uniti.

Il secondo ed il terzo seguito di Ritorno al futuro sono stati girati uno di seguito all'altro, senza soluzione di continuità. La lavorazione delle due pellicole ha richiesto 10 mesi.

La maggior parte delle scene ambientate nel vecchio West sono state girate a Monument Valley, in Arizona. Questa iconica location è stata utilizzata anche in molti film western classici.

Ritorno al futuro parte III: una scena con Michael J. Fox e Elisabeth Shue

Per la scena in cui la locomotiva vola fuori dai binari distrutti, fu costruito un set di 1,6 km di binari appositamente per l'occasione. La locomotiva è stata guidata da un pilota nascosto, e l'effetto è stato ottenuto facendo esplodere i binari alle spalle del treno.

Nel film appare Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, nel ruolo del bullo Douglas "Flea" Needles (e compagno di scuola di Marty). Era già apparso in Ritorno al futuro - Parte II, come suo futuro collega di lavoro.

Anche Gli ZZ Top sono presenti nella pellicola, impersonano il gruppo musicale che suona alla festa di Hill Valley per l'inaugurazione del nuovo municipio. Un loro brano è presente nella colonna sonora

E ancora: le dieci cosa che non sapete su Ritorno al futuro parte III

Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Ritorno al futuro parte III è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 80% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 55 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.4 su 10

Interpreti e personaggi