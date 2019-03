Ritorno al futuro, su Netflix in streaming da oggi!

Marzo sta andando verso la conclusione, ma ci sono ancora nuove saghe che invadono Netflix: la trilogia cult di Ritorno al futuro arriva in streaming a partire da oggi! Il primo capitolo è arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 1985, con protagonisti storici Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

In Ritorno al futuro, Marty McFly è stato catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Non avendo più "carburante" per poter tornare nel futuro si rivolge alla versione più giovane di Doc, che nonostante l'incredulità iniziale si farà in quattro per aiutarlo. Ma nel 1955 non è solo Doc ad essere più giovane, Marty infatti si imbatte casualmente nei suoi genitori, all'epoca teenager, ma l'incontro aggiungerà altri problemi.

In Ritorno al futuro parte II, disponibile su Netflix e datato 1989, tutto comincia dove terminava il primo capitolo, ovvero con Marty e Jennifer che partono insieme allo scienziato Doc, inventore della macchina del tempo, per il 2015 allo scopo di evitare che il futuro dei loro figli possa essere in pericolo. Ma la situazione precipita e ad essere in pericolo non è più il futuro, ma il passato. Marty dovrà tornare nuovamente nel 1955...

Nel terzo e ultimo capitolo, intitolato Ritorno al futuro parte III, Marty McFly è costretto a tornare indietro nel tempo fino al 1885 per salvare Doc, che vi era stato catapultato al termine del secondo capitolo. Questa volta tornare nel futuro sarà ancora più difficile. Il terzo film è stato il minore della saga, riuscendo comunque a portare nelle casse quasi 250 milioni di dollari. La saga ha incassato in totale circa 957 milioni di dollari, e stiamo parlando della fine degli anni '80, un risultato all'altezza della Marvel di oggi.

La saga di Ritorno al futuro è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tanti horror, film cult, e anche qualche pellicola inedita.