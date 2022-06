Ritorno al Futuro, il musical arriva a Broadway: scoprite quando

Grande Giove! Il Musical di Ritorno al Futuro è quasi pronto per il suo debutto a Broadway... Ma per quando è stato programmato?

Allacciate le cinture della vostra DeLorean, perché il musical di Ritorno al Futuro arriverà a Broadway nel 2023! Sempre se non ci saranno imprevisti viaggi nel tempo di mezzo...

Marty McFly, il Dr. Emmett Brown (o "Doc", come preferiamo tutti) e il resto dei protagonisti di Ritorno al Futuro stanno per imbarcarsi in una nuova avventura, quella sui palcoscenici di Broadway.

Il musical teatrale del film diretto da Robert Zemeckis è infatti stato programmato per arrivare a Broadway già dal prossimo anno, come segnala anche Comingsoon, e se passate sull'account twitter del franchise troverete anche già un link per prenotare i vostri biglietti.

Uscito nelle sale nel 1985, il primo film della popolare saga cinematografica con Michael J. Fox e Christopher Lloyd ha fatto la storia del grande schermo, e ha posto le fondamenta per tanti altri prodotti di genere realizzati negli anni a venire. Back to the Future: The Musical ha invece fatto il suo debutto a teatro nel 2020, al Manchester Opera House, guadagnandosi critiche positive e persino la vittoria agli Olivier Award nel 2022 come Miglior Nuovo Musical.