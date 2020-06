Ritorno al futuro: Michael J.Fox svela i segreti della scena di Johnny B. Goode

La star Michael J. Fox ha svelato i segreti di una delle scene più spumeggianti di Ritorno al futuro, quella in cui esegue Johnny B. Goode al ballo scolastico dei genitori ispirando... il cugino di Chuck Berry.

Ritorno al futuro: Michael J. Fox si esibisce in Johnny B Goode

"Quando ho suonato Johnny B. Goode nella scena, avevo un grande maestro di chitarra che mi ha insegnato a suonarla" confessa Michael J. Fox. "Ho detto a Bob Zemeckis, 'Quando interpreto questa scena, suono la chitarra così le mie dita devono essere in sync. Sentiti libero di tagliare sulle mie mani ogni volta che vuoi'. Dopo aver detto questa cosa, però, ho sentito addosso la pressione di dover suonare correttamente a tutti i costi. Così ho chiamato questo bravissimo chitarrista, Paul Hanson, che è stato il mio maestro."

Mettere in piedi una scena simile, però, non richiedeva solo il saper suonare la canzone, ma anche il muoversi come un dio del rock mentre lo si faceva. "Per circa quattro settimane abbiamo lavorato su questo pezzo e al tempo stesso lavoravo col coreografo di Madonna" ricorda Fox. "Gli ho detto 'Ballo come una papera, non sono capace. Ma ciò che volevo fare era incorporare quelle caratteristiche e manierismi dei miei chitarristi preferiti, il mulinello di Pete Townshend, la chitarra dietro la schiena di Jimi Hendrix e la camminata di Chuck Berry. Abbiamo messo tutto insieme, e lui lo ha reso fluido. In quei momenti non pensi alla stanchezza o alla pressione, vuoi solo divertirti."