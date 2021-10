Ritorno al Futuro, Michael J. Fox e Sting suonano Johnny B. Goode a New York (FOTO)

Michael J. Fox e Sting hanno suonato Johnny B. Goode a New York in occasione del gala dell'attore che ha raccolto più di 1 miliardo di dollari per la ricerca di una cura per il Parkinson.

Michael J. Fox si calato nei panni di Marty McFly di Ritorno al Futuro esibendosi sul palco con Sting, in una fantastica versione di Johnny B. Goode di Chuck Berry, durante il suo gala A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson.

L'attore sessantenne, il cui personaggio suona notoriamente Johnny B. Goode nel finale dell'iconico film del 1985, sembrava perfettamente a suo agio al fianco del cantante dei The Police presso il Lincoln Center's Frederick P. Rose Hall.

L'evento di sabato organizzato da Michael è stato presentato da Dennis Leary: tra gli altri nomi importanti presenti c'erano il regista Spike Lee, le attrici Julianne Moore e Julianna Margulies, il fedele sostenitore dell'NBA Blake Griffin e Brad Paisley, che si è esibito sul palco prima di Sting.

La star di Ritorno al futuro, a cui è stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 1991, ha raccolto più di 1 miliardo di dollari per la ricerca di una cura per la patologia attraverso la sua organizzazione di beneficenza. L'obiettivo dell'organizzazione, come dichiarato sul suo sito web, "è quello di cercare una cura per il morbo di Parkinson attraverso un programma di ricerca e assicurare lo sviluppo di terapie migliori per coloro che oggi convivono con la malattia".