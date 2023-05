Ritorno al Futuro: il gioco da tavolo ispirato alla celebre trilogia cinematografica è scontatissimo su Amazon

Il gioco da tavolo ispirato alla celebre trilogia cinematografica di Ritorno al futuro è attualmente in offerta su Amazon. Targata Ravensburger, questa emozionante e nostalgica esperienza collaborativa vi trasporterà in un folle inseguimento nei meandri del tempo. Sul sito potete trovarlo a 34.25 €, con uno sconto del 22% sul prezzo base. Se interessati, passate dal box di seguito.

La scatola del gioco da tavolo di Ritorno al futuro include: il tabellone di gioco, 4 schede giocatore, 4 pedine DeLorean, 4 pedine Biff con basi di plastica, 16 dadi, 72 carte evento, 20 carte oggetto, 20 gettoni paradosso, 24 gettoni Einstein, 1 segnalino Outatime con base di plastica, 1 segnalino primo giocatore e il regolamento.

Lanciatevi all'inseguimento di Biff che, dopo aver rubato la leggendaria DeLorean ha intrapreso un viaggio nel tempo, interrompendo gli eventi e disperdendo oggetti in ogni dove. Sta a voi aiutare DOC e Marty a riparare il continuum spazio-temporale prima che i paradossi temporali svelino il tessuto stesso dell'universo. Back to the Future: Dice through time è un gioco da tavolo obbligatorio per tutti i fan di Ritorno al futuro.