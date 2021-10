Ritorno al futuro: i fan hanno festeggiato il giorno in cui Marty McFly è andato nel futuro

Il 21 ottobre è una data fondamentale per i fan di Ritorno al futuro, ecco la celebrazione sui social del giorno in cui Marty McFly è andato nel futuro.

Anche quest'anno i fan di Ritorno al futuro non si sono dimenticati della data del 21 ottobre, giorno in cui Marty McFly è andato nel fututo, celebrando la ricorrenza sui social media.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Nel finale di Ritorno al futuro, Doc Brown vola nel 1985 per recuperare Marty McFly e lo convince a viaggiare 30 anni in avanti nel futuro per fermare i crimini dei suoi figli. Il finale del film non rivela la data ufficiale in cui Doc e Marty viaggiano, ma questa viene rivelata nei primi minuti di Ritorno al futuro parte II. L'orologio nella DeLorean mostra a Marty e al pubblico che sono arrivati nell'anno 2015 il 21 ottobre.

La versione del 2015 raffigurata in Ritorno al futuro parte II non è molto diversa da quella che abbiamo effettivamente sperimentato alcuni anni fa, ma i fan non hanno dimenticato gli hoverboard o i sequel de Lo squalo che erano stati promessi, celebrando la ricorrenza del 21 ottobre su Twitter.

Ritorno al futuro - Il giorno è arrivato: cosa si è avverato?