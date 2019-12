Ritorno al Futuro 4 non si farà, ma Christopher Lloyd vuole un crossover con Rick and Morty

Ritorno al Futuro 4 non verrà realizzato, ma l'interprete di Doc Christopher Lloyd sogna di continuare in qualche modo l'avventura in un crossover con la serie animata Rick and Morty.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Rick and Morty è la serie più popolare del canale Turner Adult Swim. Lo show segue Rick Sanchez, uno scienziato geniale e pazzo che trascina il suo timido nipote in pericolose e bizzarre avventure nell'universo. Rick Sanchez vive con la famiglia di sua figlia Beth, composta dal marito e dai figli Summer e Morty, che porta con sé nelle sue missioni intergalattiche. I due personaggi sono ispirati ai protagonisti di Ritorno al futuro Marty McFly (Michael J. Fox) e Dottor Emmett Brown (Christopher Lloyd). Dal momento che il franchise non proseguirà, Lloyd sogna un cortocircuito con la serie animata e dichiara:

"Un incontro tra Marty e Doc e Rick e Morty sarebbe affascinante. Sarebbe favoloso, ho guardato la serie, sono un grande fan. Adoro lo humor e i personaggi. Mi sarebbe piaciuto vedere un altro film di Ritorno al futuro, Ritorno al futuro 4, ma non accadrà. Se accadesse, però, sarebbe bello un crossover con Rick and Morty. Magari in un altro tempo, in un altro spazio."

La scorsa estate, Christopher Lloyd ha dichiarato che avrebbe recitato volentieri in un nuovo capitolo della saga di Ritorno al futuro, aggiungendo però che servirebbe "l'idea giusta che estenda la storia e si sposi con i primi tre capitoli. Ma non sta a me decidere, il progetto è di Robert Zemeckis e dello sceneggiatore Bob Gale".

Nel 2018 il regista Robert Zemeckis ha spento sul nascere i rumor di un reboot dichiarando che "non ci sarà mai in alcun modo un Ritorno al futuro 4. Non ci saranno mai più altri capitoli di Ritorno al futuro."

