Ritorno al Futuro 4, gli attori dicono no al quarto film: "La saga è finita"

Claudia Wells e James Tolkan, interpreti di Jennifer Parker e Strickland in Ritorno al Futuro, considerano "finita" la saga ideata da Robert Zemeckis e Bob Gale, bocciando l'idea di realizzare un quarto film.

Nell'anno in cui ricorre il 35esimo anniversario del primo film ed il 30esimo dell'ultimo capitolo della saga, si torna a parlare insistentemente di un improbabile Ritorno al Futuro 4. Ad un certo punto, quella che appariva soltanto come utopia, è diventata un'ipotesi più plausibile ma in queste ore ci hanno pensato due star della trilogia a riportare tutti con i piedi per terra. Claudia Wells e James Tolkan, interpreti di Jennifer Parker e Strickland (la fidanzata di Marty McFly nel primo film e il preside del liceo di Hill Valley), hanno infatti dichiarato che, secondo loro, il franchise cinematografico è "finito", aggiungendosi così al regista Robert Zemeckis e allo sceneggiatore Bob Gale che già in passato si sono opposti categoricamente alla realizzazione di un nuovo capitolo della saga.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Ecco cosa hanno detto i due attori quando gli è stato chiesto di trasformare la trilogia di Ritorno al futuro in una quadrilogia durante un panel virtuale presentato da Wizard World: "Si dice sempre che un giorno Zemeckis realizzerà un quarto film, che ormai è quasi fatta", ha risposto Tolkan, aggiungendo "Ma, per favore, siamo già contenti di quanto fatto finora". Claudia Wells ha invece dichiarato: "Bob Gale è sempre stato irremovibile riguardo al fatto che non ci sarà mai un Ritorno al Futuro 4. Una volta stavo facendo una sessione di domande e risposte con Christopher Lloyd in questo teatro dove avevano mostrato Ritorno al futuro e uno dei ragazzi del pubblico ha fatto vedere questo video virale, Brokeback to the Future, e Chris lo ha guardato dicendo 'Questo è Ritorno al Futuro 4 perché non succederà altrimenti'".

In realtà, Christopher Lloyd, che ha recitato in tutti e tre i film di Ritorno al futuro come l'inventore della DeLorean per i viaggi nel tempo, aveva detto che sarebbe stato felice di tornare in un quarto film ma in seguito ha specificato che un terzo sequel non verrà mai realizzato. "Penso davvero che la cosa più importante sia trovare l'idea giusta" aveva dichiarato Lloyd quando gli è stato chiesto di una potenziale Parte IV in un'intervista del 2018 rilasciata al Phoenix New Times. "Penso che la sfida sia trovare qualcosa che sia veramente buono come gli originali. Suppongo che potrebbe accadere ma non ho sentito nulla a riguardo, se hanno preso una decisione in merito" aveva quindi concluso l'attore che, poco dopo, si è dovuto arrendere all'idea che il film in questione non vedrà mai la luce.