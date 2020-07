Risvegli: quando Robin Williams ruppe il naso a Robert De Niro sul set del film

Quante curiosità e aneddoti bizzarri ci sono dietro a un film... Sapevate ad esempio che sul set di Risvegli Robin Williams ruppe accidentalmente il naso a Robert De Niro durante le riprese di una scena?

Risvegli: Robin Williams, Robert De Niro e la regista Penny Marshall sul set del film

Ebbene sì. L'attore de l'Attimo Fuggente e Hook - Capitan Uncino lavorò assieme a Robert De Niro in occasione del film diretto da Penny Marshall, e finì con fargli un bel regalo... No, diciamo sul serio.

Come riporta anche People, Robin Williams raccontò in passato che, mentre stavano girando quella particolare scena, scivolò e il suo gomito andò dritto in faccia alla sua co-star. "Il mio gomito partì, e il suo naso fece un sonoro 'Crack', come quando si rompono le ossa di pollo".

Ma non tutte le tragedie vengono per nuocere, come si suol dire... "Il fatto è che il mio naso si era già rotto una volta (durante le riprese di Toro Scatenato)" affermò De Niro anni fa "Quindi quando Robin mi colpì, in realtà lo rimise praticamente a posto, perché il colpo venne dall'altra direzione. Adesso ha un aspetto migliore di prima!".

L'episodio è narrato anche nella biografia di Robin Williams intitolata "Robin", scritta dall'autore e reporter del New York Times Dave Itzkoff, pubblicata nel 2018, a quattro anni dalla scomparsa dell'attore.