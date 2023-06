Le riprese di Daredevil: Born Again e Il Pinguino in pausa fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori

Le riprese delle due serie Daredevil: Born Again e Il Pinguino sono state messe in pausa fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori.

Lo sciopero degli sceneggiatori ha portato a una pausa nelle riprese delle due serie Daredevil: Born Again e Il Pinguino, due dei titoli più attesi dai fan degli adattamenti dei fumetti.

Gli show targati Marvel e DC dovrebbero debuttare sugli schermi nel 2024, rispettivamente nei cataloghi di Disney+ e Max.

I dettagli delle due serie tratte dai fumetti

Nelle ultime settimane, a causa dello sciopero degli sceneggiatori, i due show hanno affrontato numerose pause. Le riprese sono quindi state fermate fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori.

La serie Daredevil: Born Again ha come protagonisti gli attori Charlie Cox e Vincent D'Onofrio nei ruoli di Matt Murdock e Kingpin. Tra gli annunci più recenti riguardanti il cast della serie Marvel prodotta per Disney+ c'è quello di Jon Bernthal che ritornerà sugli schermi nella parte di The Punisher.

Lo show The Penguin è invece ideato come spinoff del film The Batman, diretto da Matt Reeves, e l'attore Colin Farrell tornerà sugli schermi nella parte dell'iconico villain. Tra gli interpreti ci sono anche Cristin Milioti, Clancy Brown e Michael Zegen.