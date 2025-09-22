Grande Fratello, Simona Ventura a Verissimo: rivelazioni sul cast e sugli ex tre gieffini che l'affiancheranno

Il Grande Fratello 2025 scalda i motori: la nuova edizione partirà ufficialmente lunedì 29 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Simona Ventura. La presentatrice, ospite a Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin le emozioni e le novità che accompagneranno questa nuova avventura televisiva. Confermato quanto anticipato: al suo fianco non ci saranno opinionisti fissi, ma un panel speciale formato da tre ex concorrenti storici del reality.

Le parole di Simona Ventura

Nel salotto di Verissimo, la conduttrice ha ripercorso l'inizio di questa inaspettata opportunità: Per me è stato tutto inaspettato, ma sono pronta ed entusiasta. Per me è un ritorno alla conduzione dei reality, dopo 14 anni. In passato avevo partecipato a L'Isola dei Famosi come opinionista e fu proprio allora che i dirigenti Mediaset mi proposero un'opportunità inaspettata, chiedendomi se avessi voluto fare un provino per la conduzione di un reality. Non ci ho pensato due volte e ho accettato subito, curiosa e motivata".

"Il provino era per un reality che considero bellissimo, La Fattoria. È andato bene e solo in seguito mi hanno rivelato la verità: non era un semplice provino, ma un test per scegliere la nuova conduttrice del Grande Fratello. In quel momento ho provato una fortissima emozione, tanto da sentirmi mancare. Naturalmente ho accettato con entusiasmo e abbiamo iniziato immediatamente a lavorare al progetto, impegnandoci per offrire al pubblico uno spettacolo di qualità, senza deluderne le aspettative".

Matteo Jonas Pepe è uno dei concorrenti presentati

Concorrenti comuni e ritorno alle origini

La conduttrice ha poi svelato alcuni dettagli sulla nuova formula del reality, spiegando che questa edizione del Grande Fratello rappresenterà un ritorno alle origini. Nei promo andati in onda sono già stati forniti diversi indizi sui concorrenti, tutti persone comuni: laureati, uomini e donne con storie da raccontare e con lavori normali, talvolta anche umili.

Simona Ventura ha inoltre precisato un dettaglio importante: non tutti i volti mostrati negli spot corrispondono ai concorrenti ufficiali, poiché quest'anno lo si diventa soltanto nel momento in cui si varca la celebre porta rossa. Per quanto riguarda l'età, i partecipanti avranno tra i 19 e i 50 anni. Fino ad oggi sono stati presentati sei concorrenti, l'ultimo è Giulio, un medico che ha cambiato vita dopo un viaggio in Africa.

I tre ex gieffini al fianco della Ventura

Novità anche nello studio, dove Simona Ventura non sarà da sola: "Non sono sola in studio: ci saranno tre ex volti del GF, persone che il programma l'hanno vissuto in prima persona e che mi daranno una mano. La prima è la Jannik Sinner dei reality, Cristina Plevani. Poi ci sarà Ascanio Pacelli, che ha conosciuto la moglie nella trasmissione".

"Infine Floriana Secondi, la popolana di Roma che ha vinto la terza edizione. Sono tanto felice di avere con me questi tre ex gieffini, che mi aiuteranno visto che sono una novellina del Grande Fratello". Una squadra inedita, un cast di persone comuni e tanta curiosità: il countdown per il ritorno del reality più famoso d'Italia è ufficialmente iniziato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simona Ventura: "Il mio Grande Fratello"