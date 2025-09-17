Grande Fratello: chi è Matteo Azzali, il passato sportivo e televisivo del primo concorrente

Poche ore dopo la messa in onda del promo di Canale 5, in cui Simona Ventura annunciava il primo concorrente del nuovo Grande Fratello come un ex pugile di nome Matteo, l'identità del gieffino è stata svelata da Unshow: si tratta di Matteo Azzali. Ecco cosa sappiamo di lui.

La clip non mostrava il volto del concorrente, ma il mistero non è durato a lungo. Nel giro di poco tempo, l'identità di Matteo ha iniziato a circolare sul web insieme alle prime informazioni sul suo passato sportivo e televisivo e alle foto che il pugile ha condiviso sui social.

Chi è Matteo Azzali: età, origini e carriera da pugile

Il neo gieffino viene da Parma. Lo scorso 14 marzo ha festeggiato il suo 47° compleanno, rivelandolo sui social. Su Instagram conta oggi poco più di 7 mila follower, ma in passato, con un profilo che sostiene sia stato hackerato, aveva raggiunto i 200 mila fan. È attivo anche su TikTok e, dopo aver abbandonato l'attività agonistica a causa di un infortunio, insegna boxe all'ASD Pugilistica Kid Saracca, associazione di cui sarebbe anche il fondatore.

Matteo Azzali è il primo concorrente dell'Isola dei famosi

Il legame con la TV: la partecipazione all'Isola dei Famosi

Il volto di Matteo non è del tutto nuovo alla televisione. Nel 2016 partecipò come ospite a L'Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, che annoverava tra i concorrenti anche Simona Ventura. Matteo arrivò negli studi di Canale 5 per sostenere l'amico e collega pugile Giacobbe Fragomeni, vincitore di quell'edizione del reality. Nella clip di presentazione, Simona Ventura ha usato parole forti per introdurlo al pubblico.

"Grande Fratello sta per arrivare e nella Casa tornano le storie delle persone comuni, proprio come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e anche nel ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata".

"Oltre al corpo, lui allena la mente: conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, quindi non sarà facile metterlo al tappeto. Grande Fratello, un nuovo inizio." Con questo annuncio, il countdown verso la nuova edizione del reality è ufficialmente iniziato. Matteo Azzali sarà il primo concorrente a varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia.