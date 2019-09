Rihanna come Poison Ivy: Warner Bros la vorrebbe nel ruolo della villain DC

Rihanna come Poison Ivy: Warner Bros. sarebbe seriamente considerando a popstar per questo ruolo così iconico in un film DC.

L'ipotesi è stata lanciata da We Got This Covered ma al momento non sembra trovare ulteriori conferme ufficiali né dallo studios, né dalla diretta interessata. E' lo stesso giornale a riferire, infatti, che non è ancora chiaro se ci sia stata un'offerta formale o meno. E non è detto nemmeno che Rihanna possa essere incuriosita dalla parte. Resta anche da capire, nel caso la proposta vada in porto, come verrà introdotta all'interno del mondo DCEU.

Batman & Robin: Arnold Schwarzenegger ed Uma Thurman in una scena del film

L'unica - e ultima - volta che la villain aveva fatto capolino sul grande schermo è stato in occasione del fallimentare Batman & Robin di Joel Schumacher. All'epoca, ad impersonarla c'era nientemeno che Uma Thurman in una però delle interpretazione più disastrose della sua carriera, stavolta invece l'unica ipotesi per poterla rivedere dipende dal risultato di The Batman di Matt Reeves in cui l'eroe di Gotham City verrà interpretato da Robert Pattinson e vedrà il ritorno anche Catwoman, la cui ultima apparizione risale a Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Nolan. In quel caso a vestire i suoi panni ambigui e seducenti era stata Anne Hathaway.

Rihanna in una foto pubblicata dalla rivista W (2010)

Eppure c'è mancato poco che potessimo rivedere questo personaggio mai valorizzato a dovere nel cinema in Gotham City Sirens. Il progetto, per la regia di David Ayer, avrebbe dovuto riunire Harley Quinn, Poison Ivy e Catwoman, ma venne cancellato all'improvviso a gennaio, lasciando spazio unicamente al film su Harley Quinn che, in base alle ultime notizie, pare navighi in acque tempestose tanto che la Warner Bros ha deciso i reshoots per Birds of Prey dopo i primi, deludenti screen test.