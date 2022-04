Rihanna e ASAP Rocky si sono lasciati? Lui l’avrebbe tradita

Rihanna e ASAP Rocky si sarebbero lasciati, o meglio, lei avrebbe lasciato lui. La notizia è stata diffusa su Twitter dall'influencer Louis Pisano. Il rapper avrebbe tradito la madre di suo figlio con Amina Muaddi, designer di calzature. Il fattaccio si sarebbe consumato a Parigi, durante la settimana della moda.

Circa un anno fa, nel maggio del 2021, Asap Rocky aveva confermato la relazione con Rihanna, dichiarando che la cantante era l'amore della sua vita. I due si conoscono da tempo e nel 2013 la cantante era apparsa in un video del rapper. Alla fine del gennaio 2022 la coppia aveva annunciato, grazie ad un servizio fotografico, di aspettare un bebè.

Oggi arriva il gossip dell'influencer Louis Pisano, molto vicino al mondo della moda, che dà per certo il tradimento del rapper e la rottura della coppia. In una serie di Tweet, pubblicati sul social, si legge "Rihanna e ASAP Rocky si sono lasciati. Lei ha rotto con lui dopo che l'ha beccato a tradirla con la designer di scarpe di Fenty (il brand di Rihanna). ASAP e la designer già si conoscevano. Anni fa si frequentavano e hanno collaborato anche a una collezione di calzature. Le cose si sono messe male da Craig's a Los Angeles. Rihanna ha smesso di seguire Amina su Instagram".

La notizia, per il momento resta un rumor, ma sui social è diventata virale, la designer, 34 anni, padre giordano e madre rumena, considerata responsabile della fine della relazione tra Rihanna e ASAP Rocky, ha ricevuto numerosi insulti sui social. Amina Muaddi, tempo fa, in un'intervista a Double F, parlando del suo lavoro, ha dichiarato: "Ho vestito tante donne che ammiro, da Sua Maestà Regina Rania di Giordania a Rihanna, Rosie Huntington Whiteley e tante altre. Sono contenta che molte donne incredibili, anche non necessariamente famose, indossino le mie scarpe. Su Instagram vedo tantissime clienti cool. Mi da felicità sapere che quando una donna indossa le mie scarpe le trova comode e la facciano sentire bella. E dopo il primo acquisto, continuano a compare e indossare altri modelli, secondo me questo è davvero fantastico!".