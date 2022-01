Rihanna è incinta: la cantante aspetta il suo primo figlio da A$AP Rocky (FOTO)

Rihanna è incinta: alcuni scatti della cantante in compagnia del suo fidanzato, A$AP Rocky, hanno rivelato che la star sta aspettando il suo primo figlio all'età di 33 anni.

Rihanna è incinta: la cantante e A$AP Rocky aspettano il loro primo figlio. La coppia è stata fotografata mentre passeggiava nel centro di New York City questo fine settimana e, a quanto pare, la cantante di We Found Love non ha neanche provato a nascondere il suo pancione, anzi, lo ha proprio mostrato con orgoglio nonostante le temperature gelide e la neve.

Rihanna, 33 anni, è stata fotografata con indosso un cappotto rosa aperto appena sotto il seno al fine di mostrare il suo pancione: la star non indossava una maglietta sotto il cappotto, anche se le temperature a New York hanno toccato i -4 gradi quel giorno.

La coppia sembrava estremamente entusiasta di annunciare la gravidanza attraverso queste splendide immagini scattate ad Harlem, ovvero il quartiere dove è nato A$AP Rocky. I due stati fotografati mentre camminavano insieme e, come testimoniano gli scatti, durante la loro passeggiata il rapper ha messo più volte un braccio intorno alle spalle della star e le ha anche baciato la testa.

Tuttavia, sembra che Rihanna e A$AP Rocky siano riusciti a tenere nascosta la notizia della gravidanza fino ad oggi, nonostante le foto siano state scattate lo scorso fine settimana. In parte il motivo può essere che le strade intorno a loro, come è evidente nelle immagini, erano praticamente vuote a causa del clima gelido.