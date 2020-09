Rihanna: incidente con uno scooter elettrico, ma si è già ripresa

La pop star Rihanna è stata protagonista di un incidente la settimana scorsa, che le ha causato lividi e ferite su fronte e viso, mentre era a bordo del suo scooter elettrico a Santa Monica ma un portavoce rassicura tutti comunicando che sta già guarendo.

Rihanna's Bruised Face Caused By Nasty e-Scooter Accident https://t.co/Qfqgezfwqb — TMZ (@TMZ) September 5, 2020

Venerdì sera, infatti, Rihanna stava per raggiungere un ristorante a Santa Monica, tale Giorgio Baldi, e i paparazzi l'hanno immortalata con notevoli lividi sul viso. Le foto pubblicate da TMZ hanno destato non poca preoccupazione, ma un suo portavoce ha lasciato una dichiarazione a People, spiegando l'accaduto:

"Rihanna sta benissimo ora, ma la scorsa settimana è caduta da uno scooter elettrico e si è ferita la fronte e il viso. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi e lei sta guarendo rapidamente".

Battleship: "Perché ho voluto Rihanna nel cast del film" spiega Peter Berg

Inizialmente, molti hanno pensato che i lividi della cantante fossero il risultato di una lite, ricordando gli eventi passati causati dall'ex Chris Brown che nel 2009 è stato condannato per aver picchiato Rihanna. Con grande sollievo dei fan questa volta non si tratta di nessuna percossa, ma solo di un piccolo incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi.