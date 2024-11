Ridley Scott pensa che Prometheus sia stato un fallimento

In termini di film che dividono, la carriera di Ridley Scott ha due esempi lampanti: The Counselor e Prometheus. Prometheus è stato il tanto atteso ritorno di Scott al franchise di Alien, un ambizioso prequel che è stato accolto con reazioni di amore/odio. Tutt'oggi, il film ha i suoi appassionati difensori, ma anche intensi detrattori e il regista sembra rientrare in quest'ultima categoria.

Cosa pensa Ridley Scott del suo film

In una recente intervista Scott ha riflettuto sulla pellicola del 2012 e, da terribile giudice del proprio lavoro qual è - recentemente ha definito Il Gladiatore 2 come "forse il mio miglior lavoro" - non ha avuto molte cose belle da dire su Prometheus.

Ridley Scott illustra una scena alla sua protagonista Noomi Rapace in Prometheus

"Mi sono seduto con il grande scrittore Damon Lindelof e abbiamo ricostruito una resurrezione dell'epoca con Prometheus, collegandola ad Alien. Ma eravamo stanchi. I miei consulenti, che francamente non sono più con me, erano certamente dormienti. E in parte do la colpa a me stesso, solo che ero impegnato a fare altri film. Così è stato lasciato andare e non doveva accadere".

Scott dà sostanzialmente la colpa ai suoi impegni dell'epoca per non aver realizzato il film che aveva in mente: c'erano molte cose in ballo che hanno impedito al titolo di essere buono come avrebbe dovuto, almeno ai suoi occhi.

Prometheus: Michael Fassbender alle prese con una delle sue complesse apparecchiature in una scena del film

Dopo la sua uscita, Prometheus è stato duramente criticato dalla comunità cinematografica, anche se ad esempio Dom Nero su Esquire lo ha definito un vero e proprio "capolavoro". Nel film la coppia di archeologi Elizabeth Shaw e Charlie Holloway scopre una mappa astronomica che viene interpretata come invito da parte degli antenati della razza umana, gli "Ingegneri". Determinata a scoprire il più possibile su di loro, la coppia si imbarca sulla nave di esplorazione scientifica Prometheus, creata e fondata da Peter Weyland, CEO della Weyland Corporation. Condotto dal capitano Meredith Vickers (Theron) e monitorato dall'androide David, il gruppo di esploratori trova indizi sulle origini del genere umano sulla Terra e parte per un viaggio entusiasmante verso i più buii angoli dell'universo, dove si combatterà una terrificante battaglia per salvare la razza umana.

Il cast stellare di Prometheus includeva l'attrice Premio Oscar Charlize Theron, Michael Fassbender, Guy Pearce, Noomi Rapace e Logan Marshall-Green.