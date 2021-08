Riders of Justice, clip esclusiva del film con Mads Mikkelsen

Riders of Justice sarà disponibile in digitale dal 5 agosto: ecco in esclusiva una clip del film con Mads Mikkelsen distribuito da Koch Media.

Riders of Justice, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è un film di produzione danese con protagonista Mads Mikkelsen. La pellicola, presentata all'International Film Festival Rotterdam, arriva in Italia grazie a Koch Media e sarà disponibile in digitale dal 5 agosto.

Nella video clip che possiamo vedere sopra, il protagonista Markus chiede agli altri protagonisti di rintracciare i componenti del gruppo Riders of Justice, responsabili della morte della moglie. "Voi raccogliete le informazioni, io penso al resto", dice il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen.

Il film racconta di Markus. un soldato costretto a tornare dalla figlia adolescente, Mathilde, dopo che la moglie è scomparsa tragicamente in seguito a un incidente ferroviario. Quella che appare come una fatalità nasconderà però dei risvolti inattesi. Un giorno, alla porta di Markus si presenta Otto, un esperto di matematica, con i suoi stravaganti colleghi Lennart e Emmenthaler. Egli era uno dei passeggeri del treno sul quale viaggiava anche la moglie del militare, ed è convinto che dietro questa storia vi sia qualcosa di poco chiaro.

Infatti, la morte della donna potrebbe essere il risultato di un assassinio organizzato contro qualcuno che si trovava sui vagoni in quel preciso momento, e che lei sia stata una vittima casuale di qualcosa che non è andato per il verso previsto. I responsabili potrebbero essere i membri di un gruppo noto come "Riders of Justice". Così, Markus dovrà mettere insieme tutti gli indizi per farli diventare inconfutabili prove, ma il suo percorso non potrà che essere contrassegnato da una furiosa reazione violenta.

Riders of Justice è diretto dal regista Anders Thomas Jensen, la pellicola, di produzione danese, ha come protagonista Mads Mikkelsen. Accanto a lui troviamo tra gli altri Nikolaj Lie Kaas, Roland Møller, Gustav Lindh, Nicolas Bro, Lars Brygmann, Jacob Lohmann, Albert Rudbeck Lindhardt e Morten SuurballeJesper. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista.