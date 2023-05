Riders of Justice stasera su Cielo: trama e cast del film di Anders Thomas Jensen

Stasera, in prima serata, su Cielo andrà in onda in prima visione in chiaro Riders of Justice: trama e cast del film di Anders Thomas Jensen

Stasera, 4 maggio, alle 21:15, su Cielo va in onda in prima visione in chiaro Riders of Justice, film che fa parte del ciclo Giustizia senza pietà. Trama, curiosità, cast e trailer del lungometraggio.

Riders of Justice: Trama del film in on da su Cielo

Riders of Justice: Mads Mikkelsen in una scena del film

Markus è un soldato costretto a tornare dalla figlia adolescente, Mathilde, dopo che la moglie è scomparsa tragicamente in seguito a un incidente ferroviario.

Riders of Justice: Mads Mikkelsen una sequenza del film

Quella che appare come una fatalità nasconderà però dei risvolti inattesi. Un giorno, alla porta di Markus si presenta Otto, un esperto di matematica, con i suoi stravaganti colleghi Lennart e Emmenthaler. Egli era uno dei passeggeri del treno sul quale viaggiava anche la moglie del militare, ed è convinto che dietro questa storia vi sia qualcosa di poco chiaro. Infatti, la morte della donna potrebbe essere il risultato di un assassinio organizzato contro qualcuno che si trovava sui vagoni in quel preciso momento, e che lei sia stata una vittima casuale di qualcosa che non è andato per il verso previsto.

Riders of Justice: una scena del film

I responsabili potrebbero essere i membri di un gruppo noto come "Riders of Justice". Così, Markus dovrà mettere insieme tutti gli indizi per farli diventare inconfutabili prove, ma il suo percorso non potrà che essere contrassegnato da una furiosa reazione violenta.

Riders of Justice: Curiosità sul film in prima Tv su Cielo

Riders of Justice in Italia In Italia è stato distribuito sulle principali piattaforme streaming dal 5 agosto 2021, è la prima volta che viene trasmesso in chiaro.

La nostra intervista al regista Anders Thomas Jensen.

Riders of Justice: Mads Mikkelsen in un'immagine del film

Riders of Justice è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 96% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 81 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.5 su 10. Qui trovate la nostra recensione.

Riders of Justice è il terzo film in cui Anders Thomas Jensen dirige l'attore Mads. I due hanno lavorato insieme in Luci intermittenti e Le mele di Adamo. La colonna sonora del film è stata composta da Jeppe Kaas, che ha collaborato con Anders Thomas Jensen in diversi progetti cinematografici.

Riders of Justice: Interpreti e personaggi