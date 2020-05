Riddick 4, Vin Diesel: "La prossima settimana sarà pronto lo script"

Vin Diesel ha aggiornato i fan della situazione di Riddick 4, progetto da tempo in fase di sviluppo per Universal.

Riddick 4 verrà realizzato e Vin Diesel ha aggiornato i suoi fan sulla situazione del progetto, in particolare dello script, tramite un video condiviso online nella giornata di venerdì. La star ha infatti spiegato di essere ancora in auto-isolamento con la propria famiglia, aggiungendo però che c'è anche spazio per il lavoro.

Vin Diesel ha dichiarato: "Il più recente script di Chronicles of Riddick arriva la prossima settimana". Attualmente il progetto si intitola Riddick 4: Furya e, secondo le indiscrezioni si tratterà di una storia dedicata alle origini dell'antieroe.

Il quarto capitolo del franchise di Riddick è in fase di sviluppo fin dal 2013 e si sta lavorando quindi da molto tempo al progetto che, a un certo punto, si era ipotizzato un possibile passaggio delle avventure sul piccolo schermo con il titolo di lavorazione Merc City, potenziale serie di cui però non si è più saputo nulla.

Diesel aveva condiviso un aggiornamento circa cinque mesi fa, prima di Natale, spiegando che era pronto a riprendere i ruoli di "Xander Cage, Riddick e Groot".

I fan potrebbero comunque attendere a lungo prima che Vin Diesel e gli altri membri del cast di Riddick di 4 si ritrovino su un set, anche se la notizia della stesura dello script è sicuramente un passo in avanti positivo per chi spera di assistere a un ritorno del personaggio sul grande schermo.