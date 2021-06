Ricordati di me: stasera su Rai3 il film di Gabriele Muccino con Monica Bellucci

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda Ricordati di me, il film con cui Gabriele Muccino, nel 2003, ha vinto 4 Nastri d'Argento.

Nel cast, accanto all'esordiente Nicoletta Romanoff, anche Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino, Monica Bellucci, Pietro Taricone e Giulia Michelini.

Ricordati di me: una scena corale

Carlo (Fabrizio Bentivoglio), Giulia (Laura Morante), Valentina (Nicoletta Romanoff) e Paolo (Silvio Muccino): una famiglia come tante. Carlo è un agente assicurativo e scrittore mancato, Giulia è un'insegnante che ha dovuto mettere da parte il sogno di fare l'attrice; due figli rispettivamente di diciassette e diciannove anni, Valentina che sogna di fare la velina in un programma televisivo, Paolo che sta per finire la scuola, tra insicurezze e una generale sensazione di essere perennemente fuori posto.

Un equilibrio precario, che nasconde incomprensioni, rancori troppo a lungo taciuti, questioni irrisolte. Basterà l'incontro di Carlo con una vecchia amica, Alessia (Monica Bellucci) a far precipitare il tutto.

A due anni dal grande successo de L'ultimo bacio, Gabriele Muccino riorna con questo film che gli frutta 4 Nastri d'Argento e ben 10 candidature (ma nessun premio) ai David di Donatello.