Ricomincio da capo: il trailer del sequel con challenge per gli spettatori (VIDEO)

Ricomincio da capo: Bill MUrray in una scena del film

La Sony ha realizzato un trailer per un fantomatico sequel di Ricomincio da capo, allegando una challenge per i fan. Si tratta in realtà del trailer del capostipite, concetto già di per sé coerente poiché per un eventuale seguito basterebbe far uscire nuovamente l'originale. C'è però una svolta: alla fine la major, oltre a segnalare la disponibilità del film in formato digitale, invita gli spettatori a raccontare le proprie esperienze legate al particolare periodo che stiamo vivendo con l'hashtag #mygroundhogday, partendo dal presupposto che la routine quotidiana dei più sia ripetitiva come ciò che accade a Phil Connors, costretto a rivivere all'infinito il "giorno della marmotta" nel lungometraggio di culto uscito nel 1993.

Bill Murray in Ricomincio da capo

Ricomincio da capo, diretto da Harold Ramis e interpretato da Bill Murray, è arrivato nelle sale nel 1993. Nonostante un clima non proprio sereno sul set (Ramis e Murray, amici di vecchia data, non si parlarono più per vent'anni), il film ha fatto breccia nel cuore del pubblico ed è diventato il racconto definitivo per quanto riguarda i loop temporali, generando omaggi espliciti soprattutto sul piccolo schermo, tramite episodi a tema di Buffy - L'ammazzavampiri, X-Files e Supernatural.

Al cinema invece è stato scimmiottato in chiave horror in Auguri per la tua morte e Ancora auguri per la tua morte, con battuta apposita sul fatto che la giovane protagonista non conosca il film di Ramis, mentre il suo alleato cinefilo lo cita immediatamente. Murray è recentemente tornato nei panni di Phil Connors per uno spot della Jeep andato in onda due mesi fa, e dal 2019 esiste un sequel in realtà virtuale, dove il protagonista - Phil Connors Jr., figlio del personaggio di Murray - si trova in un loop simile a quello vissuto dal padre. Sempre per la Sony, Murray apparirà prossimamente in Ghostbusters: Legacy, la cui uscita, inizialmente prevista per l'estate 2020, è stata rimandata al 2021.