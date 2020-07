Ricomincio da capo: in arrivo una serie tv ideata come sequel?

Ricomincio da capo sembra stia per diventare una serie televisiva ideata come sequel della storia originale: Stephen Tobolowsky ha infatti parlato del progetto apparentemente in fase di sviluppo, non potendo però rivelare molti dettagli.

Il film ha lanciato la carriera di Bill Murray e Harold Ramis circa 30 anni fa ed è diventato nel corso degli anni un vero e proprio cult.

Stephen Tobolowsky, intervistato da The Production Meeting, ha ora rivelato che mentre stava lavorando negli studi della Sony a uno show televisivo è stato preso da parte da un produttore che gli ha rivelato che si stava sviluppando una serie tv tratta da Ricomincio da capo, chiedendogli se sarebbe stato disposto a riprendere il ruolo di Ned Ryerson. L'attore ha semplicemente dichiarato 'Sì, certo', senza aggiungere ulteriori dettagli su chi dovrebbe essere al lavoro sul progetto. Stephen ha però confermato che gli eventi raccontati negli episodi sarebbero ambientati 30 anni dopo la fine del film.

Il lungometraggio Ricomincio da capo aveva come protagonista il cinico annunciatore delle previsioni meteorologiche, Phil Connors, che va a Punxsutawney, in Pennsylvania, per fare un reportage sulla ricorrenza del Giorno della Marmotta e si ritrova bloccato in un loop temporale che lo obbliga a rivivere costantemente la giornata del 2 febbraio. Nel cast c'erano anche Andie MacDowell, Chris Elliot, Brian Doyle-Murray, Marita Gerghty e Angela Paton.