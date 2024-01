Ricky Stanicky: Zac Efron e John Cena nel trailer della commedia

Peter Farrelly è tornato a dirigere una commedia in occasione di Ricky Stanicky, il film in arrivo il 7 marzo su Prime Video di cui è stato diffuso il trailer, regalando le prime scene della storia interpretata da Zac Efron e John Cena.

Nel filmato si vede così cosa accade quando tre amici, che per anni hanno inventato l'esistenza di Ricky per trovare delle scuse e allontanarsi dalle responsabilità quotidiane, decidono di assumere un attore per non essere scoperti.

L'interprete dell'amico inventato inizia però a farsi spazio nella loro vita e liberarsene sembra quasi impossibile.

I dettagli della commedia

Il film Ricky Stanicky è stato diretto da Peter Farrelly. Nel cast ci sono Zac Efron, Jermaine Fowler, Andrew Santino, Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross with William H. Macy e John Cena.

La sceneggiatura è firmata da un team composto da Jeff Bushell, Brian Jarvis, James Lee Freman, Peter Farrelly, Pete Jones e Mike Cerrone.

Tra i produttori ci sono invece Paul Currie, Thorsten Schumacher, John Jacobs, Michael De Luca.

Ecco le foto del film:

Ricky Stanicky: i protagonisti in una foto del film

Ricky Stanicky: i tre amici al centro del film in arrivo su Prime Video

Ricky Stanicky: William H. Macy in una foto del film

Ricky Stanicky: una foto del film con John Cena

Ricky Stanicky: un'immagine del film

Ricky Stanicky: John Cena nel film

La sinossi di Ricky Stanicky

Quando tre migliori amici d'infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l'immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent'anni dopo aver creato questo "amico", Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l'inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l'attore fallito e sboccato imitatore di celebrità "Rock Hard" Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky.