Rick and Morty: Wormageddon, Adult Swim annuncia l'esperienza globale per i fan

Rick and Morty, prima della stagione 6, proporrà un evento globale chiamato Wormageddon, di cui è stato condiviso il primo video.

Nel filmato si mostra un'imponente scultura posizionata negli spazi della Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles a Città del Messico che ritrae Beth Smith e Supernova mentre combattono.

Rick and Morty: Wormageddon, come annunciato da Adult Swim, sarà un'esperienza per i fan composta da 14 scene che saranno posizionate in altrettante location in varie parti del mondo.

L'"episodio vivente e caccia al tesoro" permetterà di compiere un collegamento tra gli eventi del finale della quinta stagione e la première della sesta.

Le varie statue e i luoghi in cui sono state posizionate verranno svelate ogni giorno fino alla première della sesta stagione che avverrà il 4 settembre.

Wormageddon mostrerà gli eroi e antieroi di Rick and Morty unire le forze per combattere una nuova minaccia che arriva sulla Terra con la forma di un misterioso verme alieno che vuole prendere il controllo del pianeta.