Rick and Morty: ecco Samurai & Shogun, un cortometraggio inedito in versione anime

Il canale americano Adult Swim ha omaggiato l'animazione giapponese con un nuovo, strepitoso cortometraggio di Rick and Morty. Nato come blocco di programmazione per un pubblico adulto all'interno del canale Cartoon Network, con un palinsesto che dura dalle 20 alle 6, Adult Swim esiste dal 2001 ed è considerato a tutti gli effetti un network a sé, avendo un target diverso rispetto a quello principale che si rivolge a una fascia d'età compresa tra i 6 e i 15 anni. Tra i capisaldi del palinsesto, dal 2012, c'è Toonami, contenitore che propone produzioni animate giapponesi destinate a spettatori maturi. È nel contesto di tale programmazione che è stato mostrato il nuovo corto Samurai & Shogun, che potete vedere qui sopra, realizzato con stile nipponico (inclusa la lingua, con sottotitoli in inglese) e incentrato sulla battaglia cruenta tra Rick e vari doppioni in versione ninja.

Un bell'esempio di sinergia, dato che Rick and Morty è uno dei piatti forti di Adult Swim dal 2013, quando la serie ideata da Dan Harmon e Justin Roiland (doppiatore di entrambi i protagonisti in originale) ha esordito con i primi undici episodi, andati in onda dal dicembre di quell'anno fino ad aprile 2014. La seconda stagione è andata in onda nel 2015, da fine luglio a inizio ottobre, mentre la terza è stata trasmessa in due blocchi nel 2017: il primo episodio è andato in onda, senza alcun annuncio pubblicitario, come pesce d'aprile, mentre gli altri nove sono arrivati quattro mesi dopo. Nel maggio del 2018 è stato annunciato che la serie avrà altri 70 episodi, suddivisi in un numero indeterminato di stagioni. Dieci di questi fanno parte della quarta annata, i cui primi cinque capitoli sono stati trasmessi alla fine del 2019 e sono ora disponibili su Netflix in Europa. Non è ancora nota la data di esordio degli altri cinque.