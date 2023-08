Rick and Morty 7, Rick contro Rick Prime nel nuovo teaser della serie

Arriva il nuovo teaser per la settima stagione di Rick and Morty. Contemporaneamente al teaser viene rivelato che la data di debutto verrà annunciata la prossima settimana. Lo show non includerà il suo co-creatore e doppiatore Justin Roiland, nonostante le accuse di violenza domestica contro di lui siano state archiviate e nonostante i fan abbiano chiesto a gran voce di riportare Roiland nello show.

Di seguito l'ultimo teaser pubblicato da Adult Swim:

It's Rick v. Rick Prime - Season 7 premiere date drops next week #rickandmorty pic.twitter.com/G1jSO189nj — Rick and Morty (@RickandMorty) August 15, 2023

Nel frattempo gli autori hanno già terminato di scrivere la stagione 8 e hanno iniziato a lavorare alla stagione 9.

Justin Roiland, le accuse

Da quando il co-creatore dello show Roiland è stato accusato di violenza domestica nel 2020, la Adult Swim, che produce Rick and Morty, nel 2023 ha deciso di porre fine al suo rapporto con il produttore televisivo. Anche Hulu ha eliminato Roiland da un'altra serie da lui co-creata. Tutto questo nonostante l'ufficio del procuratore distrettuale di Orange County avesse annunciato che non c'erano prove sufficienti per andare avanti con il processo e dopo che le accuse erano state ritirate. Da allora, i fan di Rick and Morty hanno chiesto a gran voce ad Adult Swim di riportare Roiland, ma sembra che lo show andrà avanti senza il suo co-creatore, almeno per la settima stagione. Nonostante le accuse siano state ritirate, sono stati riportati una serie di incidenti spiacevoli sul posto di lavoro e incidenti riguardanti commenti online di Roiland.