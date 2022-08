Netflix, settembre 2022: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a settembre 2022 nuovi film e serie TV in catalogo: dalla quinta stagione di Cobra Kai alla commedia romantica Love in the Villa, ambientata a Verona con Kat Graham e Tom Hopper.

Su Netflix a settembre 2022 arrivano nuovi film e serie TV in catalogo: tra le serie segnaliamo la quinta stagione di SKAM Italia, incentrata su Elia, il personaggio interpretato da Francesco Centorame. In arrivo la serie Il Diavolo In Ohio con Emily Deschanel e, il 16 settembre, la seconda stagione di Fate: The Winx Saga.

Nella sezione film segnaliamo Blonde, in concorso a Venezia 79, il biopic basato sull'omonimo romanzo del 1999 di Joyce Carol Oates sulla vita di Marilyn Monroe, con Ana de Armas nei panni della protagonista. Tra i film che verranno distribuiti a settembre ci sono Do Revenge, Lou e Judas and the Black Messiah

Serie TV Originali Netflix

Off the Hook - stagione 1- disponibile dall'1 settembre

SKAM Italia - stagione 5 - disponibile dall'1 settembre

Il diavolo in Ohio - stagione 1 - disponibile dal 2 settembre

Non sei niente di speciale - stagione 1 - disponibile dal 2 settembre

Fakes - stagione 1 - disponibile dal 2 settembre

Merli'. Sapere Aude - stagione 2- disponibile dal 9 settembre

Narcosantos - stagione 1 - disponibile dal 9 settembre

Cobra Kai - stagione 5 - disponibile dal 9 settembre

Cyberpunk: Edgerunners - stagione 1 - disponibile dal 13 settembre

Heartbreak High - stagione 1 - disponibile dal 14 settembre

Scomparsa A Lorenskog - stagione 1 - disponibile dal 14 settembre

El Rey, Vicente Fernandez - stagione 1 - disponibile dal 14 settembre

Fate: The Winx Saga - stagione 2 - disponibile dal 16 settembre

Soltanto per amore - stagione 1- disponibile dal 21 settembre

Snabba Cash - stagione 1 - disponibile dal 22 settembre

Le Ragazze Dell'ultimo Banco - stagione 1- disponibile dal 23 settembre

Dynasty - stagione 5 - disponibile dal 24 settembre

L'imperatrice - stagione 1- disponibile dal 29 settembre

Serie TV

Vostro Onore - stagione 1 - disponibile dal 7 settembre

Brooklyn Nine-Nine - stagione 8 - disponibile dal 19 settembre

Cuori - stagione 1 - disponibile dal 28 settembre

Film Originali Netflix

Love in the Villa - disponibile dall'1 settembre

Cattivo Sangue - disponibile dall'1 settembre

Vicini per forza - disponibile dall'1 settembre

Ely + Bea - disponibile dal 2 settembre

Ely + Bea: Ballerine a tutti i costi - disponibile dal 2 settembre

Ely + Bea: Il fantasma della scuola - disponibile dal 2 settembre

Il Festival dei Cantastorie - disponibile dal 2 settembre

End of the Road - disponibile dal 9 settembre

Senza limiti - disponibile dal 9 settembre

Broad Peak - Fino alla cima - disponibile dal 14 settembre

Do Revenge - disponibile dal 16 settembre

Lou - disponibile dal 23 settembre

Athena - disponibile dal 23 settembre

Full Metal Alchemist: Alchimia Finale - disponibile dal 24 settembre

Blonde - disponibile dal 28 settembre

Rainbow - disponibile dal 30 settembre

Film

La rivincita delle bionde - disponibile dall'1 settembre

Non Ci Resta Che Piangere - disponibile dall'1 settembre

Paura e Delirio a Las Vegas - disponibile dal 2 settembre

- disponibile dal 2 settembre Judas And The Black Messiah - disponibile dal 9 settembre

Documentari e docu-serie

Untold: La Regata Del Secolo - disponibile dal 6 settembre

Get Smart With Money: Come Gestire Al Meglio Le Tue Finanze - disponibile dal 6 settembre

Indian Predator: Il Diario Di Un Serial Killer - stagione 1 - disponibile dal 7 settembre

Chef's Table: Pizza - stagione 1 - disponibile dal 7 settembre

The Anthrax Attacks: L'indagine Sul Serial Killer Dell'antrace - disponibile dall'8 settembre

Sins of our mother - disponibile dal 14 settembre

Terim - disponibile dal 15 settembr

Skandal! Il Caso Wirecard - disponibile dal 16 settembre

- disponibile dal 16 settembre Wanna - stagione 1- disponibile dal 21 settembre

Reality Show

Dated and Related - disponibile dal 2 settembre

Iron Chef: Messico - stagione 1 - disponibile dal 21 settembre

- stagione 1 - disponibile dal 21 settembre Designing Miami - Ristrutturare è Una Sfida - stagione 1 - disponibile dal 21 settembre

Stand up comedy

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum - disponibile dal 13 settembre

Patton Oswalt: We All Scream - disponibile dal 20 settembre

Film Anime

La casa tra le onde - disponibile dal 16 settembre

Serie TV di Animazione

Rick and Morty - stagione 6 - disponibile dal 5 settembre

Speciale Animazione