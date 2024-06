Richard Gadd, la star di Baby Reindeer tornerà con una nuova serie su HBO: tutti i dettagli

La prossima serie drammatica di Richard Gadd, creatore e protagonista di Baby Reindeer, sarà co-prodotta dalla HBO e dalla BBC.

Nelle ultime ore, la rete ha annunciato di aver stretto una partnership con la BBC per la coproduzione di Lions, dramma in sei episodi firmato da Gadd, che ha creato, scritto e prodotto esecutivamente il progetto; tuttavia, pare che stavolta non avrà un ruolo da protagonista.

La BBC aveva commissionato Lions - dalla Mam Tor Prods di Banijay UK. - a febbraio, prima ancora del debutto di Baby Reindeer su Netflix, dove è diventato rapidamente un successo e ha fatto schizzare alle stelle la fama Gadd. Questo spiegherebbe anche il motivo per cui Netflix, che in genere mira a ottenere i diritti globali per i suoi progetti, non è partner produttivo di Lions. HBO, invece, collabora spesso con la BBC per le sue coproduzioni.

Richard Gadd in Baby Reindeer

"Ordinare un cofanetto HBO de 'I Soprano', 'The Wire' o 'Oz' e guardarlo dall'inizio alla fine sono stati alcuni dei momenti più felici della mia infanzia", ha dichiarato Gadd in un comunicato. "Da allora, il mio sogno è sempre stato quello di lavorare con loro e di far parte del suo iconico roster di show".

La star ha proseguito: "Sono molto grato a Francesca Orsi, capo di HBO drama, a Kara Buckley e a Clint LaVigne, per aver dato questa possibilità allo show e anche a Ruben e Niall che, nonostante siano cresciuti in una cittadina scozzese senza prospettive, si starebbero dando un gran daffare! Non vedo l'ora di iniziare".

Secondo la sinossi ufficiale: "Quando Ruben, il 'fratello' perduto di Niall, si presenta al suo matrimonio, ciò porta a un'esplosione di violenza che ci catapulta indietro nelle loro vite. Questa ambiziosa serie, che abbraccia quasi quarant'anni, dagli anni Ottanta a oggi, ripercorrerà gli alti e i bassi del rapporto tra i due fratelli, dal loro incontro da adolescenti alla loro rottura da adulti, con tutti i momenti belli, brutti, terribili, divertenti, arrabbiati e impegnativi che hanno attraversato. L show catturerà l'energia selvaggia di una città (e di un mondo) che sta cambiando - e cercherà di andare a fondo della difficile questione... Cosa significa essere un uomo?".