Riccardo Scamarcio ai giornalisti: “Il nome di mia figlia? Non ve lo dico”

Riccardo Scamarcio non ha voluto svelare neppure il nome scelto per la figlia. L'attore è stato ospite della seconda serata di "Marateale", il festival del cinema di Maratea, ma ai giornalisti presenti ha risposto "no comment" rispetto a qualsiasi domanda sulla piccola.

Riccardo Scamarcio e la produttrice inglese Angharad Wood hanno avuto una figlia da pochi giorni. Ieri l'ex compagno di Vittoria Golino è stato a Maratea per il festival del cinema della cittadina lucana. Riccardo ha parlato del suo futuro professionale e si è detto disposto a rispondere a qualsiasi domanda, tranne quelle riguardanti sua figlia. "Chiedetemi tutto tranne di mia figlia - ha detto aggiungendo - Abbiamo scelto il nome, ma non ve lo dico".

Per Riccardo Scamarcio si tratta della prima figlia, l'attore pugliese sempre gelosissimo della sua privacy era riuscito a non far trapelare nulla alla stampa, è stato il settimanale Diva e Donna a scoprire che la compagna di Riccardo era in attesa del primo figlio fotografando Angharad e Riccardo fuori dalla clinica in cui la manager avrebbe partorito. Laura Chiatti, amica storica dell'attore, intervistata dal settimanale Chi aveva confermato indirettamente la notizia dicendosi convinta che il protagonista de Gli Infedeli sarebbe stato un ottimo padre.

Riccardo Scamarcio nel corso della serata ha detto che il suo prossimo film sarà ambientato proprio in Basilicata, anche se è stato girato in Puglia, e sarà diretto da Rocco Ricciardulli.