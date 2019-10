Riccardo Scamarcio su Netflix Mediaset: L'ultimo Paradiso è il suo prossimo film

Riccardo Scamarcio tra i protagonisti dell'accordo Netflix Mediaset grazie a L'ultimo Paradiso, uno dei 7 film co-prodotti dal gigante dello streaming e dalla società italiana. Progetto di cui sarà non solo interprete principale ma anche produttore.

L'annuncio è arrivato pochi minuti fa dalla conferenza stampa indetta a Roma, dove sono stati svelati maggiori dettagli circa l'accordo pluriennale tra Netflix e Mediaset e dove era presente lo stesso Riccardo Scamarcio, per presentate alla platea di giornalisti un progetto che, come ha dichiarato, gli sta particolarmente a cuore. Anzitutto perchè sarà girato nella sua Puglia.

L'ultimo Paradiso, come ha spiegato l'attore, è la storia di un uomo, Ciccio Paradiso, che si ritroverà nel bel mezzo dell'immortale conflitto tra classi sociali. Sarà ambientato negli anni '50 in un paese del Sud Italia dilaniato dalla contrapposizione di una classe operaia sempre più battagliera a un vecchio latifondista ancorato al passato. Il film è frutto da un'idea del regista Rocco Ricciardulli.

Per Riccardo Scamarcio e Netflix si apre così la seconda collaborazione, dopo il film Lo spietato, diffuso sulla piattaforma a partire dall'8 aprile 2019. E proprio nei riguardi di Netflix l'attore ha speso parole d'elogio, lodandone in particolare la serietà e la celerità nel risolvere gli intoppi e portare a termine i progetti.

L'ultimo Paradiso godrà delle stesse modalità di distribuzione degli altri 6 film originali annunciati e co-prodotti da Mediaset e Netflix: sarà distribuito in una data non ancora comunicata su Netflix e in chiaro, 12 mesi dopo, su Canale5.