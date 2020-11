Riccardo Scamarcio, lite con Brenno Placido sul set di Caravaggio: “Se non la pianti ti prendo a schiaffi…”

Il temperamento di Riccardo Scamarcio non sarebbe poi tanto diverso da quello del personaggio interpretato ne L'ombra di Caravaggio, nuovo biopic sul celebre pittore, il cui set sarebbe stato teatro di una rissa verbale con l'attore Brenno Placido.

L'ombra di Caravaggio: un primo piano di Riccardo Scamarcio

L'ombra di Caravaggio, diretto da Michele Placido, è in fase di ripresa tra Roma e Napoli. Nel cast del film anche Micaela Ramazzotti, Isabelle Huppert e Louis Garrel. Secondo Libero, giorni fa sarebbe scoppiata una furiosa lite tra il protagonista Riccardo Scamarcio e Brenno Placido, figlio del regista, che interpreta Ranuccio Tommassoni, il giovane ternano ucciso da Caravaggio che per questo fu condannato alla decapitazione.

All'origine dello scontro, che ha costretto i tecnici ad accorrere per dividere i due litiganti, una divergenza su come girare una scena: Scamarcio sosteneva che Placido non avesse capito il senso delle battute e non desse la giusta intonazione al dialogo. Sentendosi deriso di fronte all'intera troupe, Brenno Placido avrebbe esclamato in tono di scherno: "Va bene, facciamola come vuole lui..."

La reazione di Scamarcio non si è fatta attendere. Di fronte alla provocazione l'attore pugliese avrebbe urlato al giovane collega: "Se non la pianti ti prendo a schiaffi..." Assente dalla querelle Michele Placido, che ha lasciato i due attori a sbrigarsela da soli.

L'ombra di Caravaggio: Riccardo Scamarcio nella prima foto del film di Michele Placido