Belve, Valeria Golino provoca Riccardo Scamarcio: "Il nostro amore non finirà mai? È un bravo attore"

Dopo il buon riscontro della scorsa settimana, Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve. Nel secondo appuntamento dello show più chiacchierato dei social, sono tanti gli ospiti attesi tra cui Valeria Golino. Le prime anticipazioni rivelano che l'attrice e regista parlerà anche della sua relazione con Riccardo Scamarcio, ospite della scorsa puntata. I due hanno condiviso molti anni insieme, poi la storia è tristemente naufragata.

Valeria Golino a Belve: la sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio

Una storia d'amore intensa che i due attori hanno vissuto dal 2005 fino al 2016. Nonostante la separazione, però, hanno continuato a lavorare insieme. Sulla dolorosa fine della relazione con Scamarcio, l'attrice ammette: "Pensavo fosse l'uomo della mia vita". Subito dopo questa affermazione, Francesca Fagnani ricorda alla Golino le parole rilasciate da Riccardo Scamarcio nella sua intervista a Belve, ovvero: "Con Valeria non finisce mai il vero amore". Ma da parte dell'intervistata arriva immediatamente il commento che non è affatto dolce: "Lui è solo un attore molto bravo". E poi aggiunge: "Da parte sua è una cosa bella da dire. Lo ringrazio".

Il nome di Riccardo Scamarcio è tornato a popolare il web e social già da una settimana e ancor prima dell'intervista a Belve di Valeria Golino. Non si è tornato a parlare dell'ex divo di Tre metri sopra il cielo per le sue doti recitative, ma l'attore, proprio nello show di Francesca Fagnani, si è lanciato in alcune dichiarazioni assai discusse sulla figura della donna. "In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. Che dobbiamo lavare a terra noi?". Dichiarazioni che sarebbero state travisate, come Scamarcio ha confermato in un'intervista di qualche giorno fa.