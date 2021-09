Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: è nata una nuova coppia? Il gossip travolge i due attori

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli starebbero insieme: la bomba sulla presunta nuova coppia è stata lanciata dal sempre informato Dagospia, che ha parlato di una passione scoppiata sul set del film L'ombra del giorno, a breve nelle sale.

L'ultimo paradiso: Riccardo Scamarcio in un'immagine

"La fiamma del peccato ha travolto la vita di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli", si legge sul portale d'informazione diretto da Roberto D'Agostino, e, se confermato, il gossip sarebbe di quelli assai invitanti per la stampa di settore.

Certo, al momento non sono state addotte "prove" del coinvolgimento sentimentale tra i due attori, nessuna conferma da parte dei diretti interessati, e nessuna smentita.

Baby: una sequenza della seconda stagione

Riccardo Scamarcio avrebbe quindi chiuso in fretta e furia la relazione con la manager inglese Angharad Wood, a cui si era legato dopo la fine dell'amore con Valeria Golino, e che appena un anno fa l'ha reso padre, per la prima volta, della piccola Emily.

Allo stesso modo la giovane co-protagonista di Baby, se fosse confermata la nuova love story, avrebbe lasciato, dopo 6 anni insieme, il regista e attore Michele Alhaiquee. Unico indizio a tale riguardo? Benedetta Porcaroli è a Venezia 78 per presentare il film La scuola cattolica, ispirato ai fatti del Circeo, in cui, tra gli altri nomi, recita accanto a Scamarcio e Valeria Golino. E sembra che la giovane protagonista del film di Stefano Mordini sia sbarcata in laguna senza lo storico fidanzato al seguito.