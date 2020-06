Revenant - Redivivo: stasera su TV8 il film con Leonardo DiCaprio

Il grande cinema protagonista stasera su TV8: alle ore 21.30 spazio a Revenant - Redivivo, il pluripremiato film diretto, co-scritto e co-prodotto da Alejandro González Iñárritu, con Leonardo DiCaprio protagonista assoluto.

Revenant - Redivivo: Leonardo DiCaprio affronta il freddo in una foto del film

Revenant - Redivivo, in parte ispirato ad un romanzo di Michael Punke, si riferisce ad eventi realmente accaduti e vede Leonardo DiCaprio calarsi nel ruolo del leggendario esploratore Hugh Glass (grazie a cui il divo ha conquistato - nel 2016 - il suo primo Oscar come miglior attore). Ad affiancarlo nel cast anche Tom Hardy, Will Poulter e Domhnall Gleeson. Tra i tanti premi conquistati dalla pellicola sono da segnalare: 3 Golden Globe su 4 nomination, 5 premi BAFTA su 9 nomination e 3 Premi Oscar su 12 candidature ottenute, tra cui il riconoscimento per la migliore regia.

Revenant - Redivivo è ambientato nel 1823. Durante una spedizione commerciale lungo il Missouri, Hugh Glass viene abbandonato in fin di vita dai suoi compagni dopo essere stato attacco da un'orsa. E' Fitzgerald (Tom Hardy) che decide di sbarazzarsi di lui perché ormai lo ritiene spacciato. Nonostante le feriti mortali e la solitudine, Glass riesce a sopravvivere, grazie alla sua forte determinazione e all'amore che nutre per sua moglie, una indiana d'America. Inizia anche l'inseguimento per scovare l'uomo che lo ha tradito. Un viaggio lungo 300 chilometri nel selvaggio west dove non mancheranno avversità e imprevisti da superare.