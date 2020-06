Revenant - Redivivo, Leonardo DiCaprio "Ho mangiato fegato crudo, ma non lo farò mai più"

Durante un'intervista Leonardo DiCaprio ha dichiarato di aver visto Arthur RedCloud mangiare carne di bisonte sul set di Revenant - Redivivo per ore e ore durante le riprese, così, quando si ritrovò a dover girare la scena in cui il suo personaggio mangia il fegato di un bisonte e i membri della troupe gli diedero una versione sintetica e palesemente non realistica, l'attore decise di mangiare del vero fegato crudo.

Revenant - Redivivo: Leonardo DiCaprio affronta il freddo in una foto del film

A proposito di mangiare del fegato crudo appena estratto dalla carcassa di un bisonte DiCaprio ha ammesso, senza lasciare spazio all'incertezza, che "non lo farà mai più". L'attore ha preso questa peculiare decisione sul set, sebbene sia vegetariano nella vita reale, unicamente a causa della sua devozione nei confronti della recitazione.

Intervistato assieme a Tom Hardy, DiCaprio ha dichiarato: "Quando ti trovi in location di questo genere per lunghi periodi di tempo diventi un tutt'uno con l'ambiente. Quel giorno ho visto la gelatina, la versione sintetica del fegato, e, in tutta onestà, proprio non mi è sembrata reale e così ho deciso di mangiare del vero fegato."

Tra le altre cose Leo ha dovuto imparare a sparare col fucile e con vari tipi di pistole proprie del diciannovesimo secolo, accendere un fuoco senza mezzi moderni, parlare due lingue dei nativi americani, Pawnee e Arikara, e studiare quotidianamente con un medico specializzato in antiche tecniche di guarigione. DiCaprio ha definito quella di Revenant - Redivivo la performance più impegnativa di tutta la sua carriera.