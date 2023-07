Resurrection stasera su Rai 4 trama e cast dell'horror con Christopher Lambert per il ciclo 'Serial Killer'

Rai 4 inaugura stasera 2 luglio, in prima serata alle 21:20 il ciclo Serial Killer' con Resurrection. La rassegna estiva è dedicata ai film thriller che affrontano le storie di assassini seriali, ispirati a fatti reali oppure creati appositamente per l'intrattenimento cinematografico. La pellicola è diretta da Russell Mulcahy. La sceneggiatura è firmata da Brad Mirman. Le musiche sono di Jim McGrath. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Resurrection: Trama

Un raccapricciante omicidio viene scoperto a Chicago: la vittima è senza un braccio e con il suo sangue sono stati disegnati dei numeri romani sul corpo e su uno specchio è stata scritta la frase: "Sta arrivando". A indagare è l'agente John Prudhomme, che quando accadono altri delitti dello stesso tipo intuisce che si tratta di un serial killer che vuole ricostruire il corpo di Cristo con le parti anatomiche sottratte alle sue povere vittime.

Resurrection: Curiosità

Resurrection è un del del 1999 prodotto negli Stati Uniti d'America

L'attore Christopher Lambert, lo scrittore Brad Mirman e il regista Russell Mulcahy si erano incontrati in un hotel di Los Angeles per discutere di un altro progetto su cui stavano lavorando, ma il trio non riusciva a smettere di parlare di Resurrection e di quanto l'idea gli piacesse. I tre presto abbandonarono l'altro film e decisero rapidamente di realizzare questa pellicola.

Nel cast, in un piccolo ruolo, c'è anche il regista di Videodrome e La mosca David Cronenberg.

Resurrection: Interpreti e personaggi

Resurrection: Critica e trailer

Resurrection è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 17% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10