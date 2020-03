Resta a casa, fuori ci sono gli spoiler: la campagna Netflix contro il Coronavirus

In tempi di Coronavirus, una scuola creativa di Amburgo inventa una campagna dedicata a Netflix che invita in modo perfetto le persone a non uscire di casa.

Ormai è chiaro a tutti, restare a casa è l'unico modo per sconfiggere il Coronavirus, ecco perché una scuola creativa di Amburgo, la Miami Ad School Europe, ha inventato una finta campagna Netflix perfetta per invitare le persone a non uscire dalle proprie abitazioni, con una velata minaccia, quella degli spoiler.

Visto che in alcuni stati le campagne #StayatHome e #Iorestoacasa non hanno ancora avuto efficacia su alcuni individui, nasce questa campagna geniale, basata sulla psicosi da spoiler e ideata dalle menti di due giovani thailandesi, che l'hanno chiamata The Spoiler Billboard, pensata per la piattaforma streaming Netflix. Questa invita le persone a non uscire altrimenti per le strade vedrebbero cartelloni pieni di spoiler provenienti dalle loro serie tv preferite: "Perché se il virus non vi ferma dall'uscire di casa... gli spoiler lo faranno."

Una campagna efficace, anche se al momento solo immaginaria, che Netflix potrebbe adottare visto che la paura più grande di un appassionato di serie tv è proprio sapere in anticipo come andrà a finire. Sembra, però, che Netflix abbia rifiutato la campagna nonostante la probabile efficacia che avrebbe sicuramente avuto.