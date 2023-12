Respect stasera su Rai 3: trama e cast del film sulla vita di Aretha Franklin

Respect è il film che stasera giovedì 28 dicembre 2023 va in onda in prima visione su Rai 3 a partire dalle 21:20. La pellicola, che racconta la storia della cantautrice Aretha Franklin, è diretta da Liesl Tommy. La sceneggiatura è stata scritta da Tracey Scott Wilson. La colonna sonora è stata composta da Kris Bowers. Trama, cast e recensione del lungometraggio.

Respect: Jennifer Hudson nel ruolo di Aretha Franklin

Respect

Respect è stato distribuito in Italia a partire dal 30 settembre 2021, sebbene inizialmente l'uscita fosse prevista per il 7 ottobre.

Il film racconta la vita e la carriera di Aretha Franklin, dall'infanzia nel coro della chiesa del padre predicatore fino alla fama internazionale. Prima di morire, nell'agosto 2018, la stessa cantante aveva chiesto che ad interpretarla fosse Jennifer Hudson.

Trama

La giovane Aretha Franklin è dotata di una voce straordinaria e il padre, che vede in lei uno straordinario talento, la invita a seguire il suo sogno.

Dopo essere arrivata a New York ed essersi introdotta nell'ambiente dei club, Aretha registra quattro album di ispirazione jazz, ma non ottiene il successo che avrebbe sperato. Grazie ai preziosi consigli della cantante Dinah Washington, Aretha deciderà di cambiare totalmente registro, seguendo la propria ispirazione e non i dettami artistici del padre. Così, la Franklin inizierà a definire il proprio stile canoro, gettando le basi di quella che diverrà una carriera inimitabile.

Respect: Jennifer Hudson in una sequenza

Dopo le divergenze con il padre ed essersi unita sentimentalmente al manager Ted White, Aretha inciderà altri dischi e singoli di successo, fra cui la rinomata Respect. Ma la sua vita privata farà spesso da contraltare alle luci del palcoscenico: divorzierà da quello che si mostrerà come un marito violento, diverrà attivista per la rivendicazione dei diritti civili della comunità afroamericana, dovrà piangere per l'uccisione dell'amico Martin Luther King, finirà per compiere alcuni passi falsi dei quali si pentirà subito dopo. Nonostante le avversità, Aretha disegnerà comunque un percorso straordinario, che la consegnerà alla storia della musica.

Interpreti e personaggi

Jennifer Hudson: Aretha Franklin

Forest Whitaker: C. L. Franklin

Marlon Wayans: Ted White

Audra McDonald: Barbara Franklin

Marc Maron: Jerry Wexler

Albert Jones: Ken Cunningham

Leroy McClain: Cecil Franklin

Tituss Burgess: reverendo James Cleveland

Saycon Sengbloh: Erma Franklin

Hailey Kilgore: Carolyn Franklin

Skye Dakota Turner: Aretha Franklin bambina

Tate Donovan: John Hammond

Mary J. Blige: Dinah Washington

Heather Headley: Clara Ward

Kimberly Scott: Mama Franklin

Kelvin Hair: Sam Cooke

Lodric D. Collins: Smokey Robinson

Gilbert Glenn Brown: Martin Luther King

Myk Watford: Rick Hall

Joshua Mikel: Roger Hawkins

Kennedy Chanel: Erma Franklin da bambina

Nevaeh Moore: Carolyn Franklin da bambina

Christopher Daniel: Edward da bambino

Peyton Jackson: Cecil da bambino

Ethan Xavier Williams: Ted Jr.

Henry Riggs: Tommy Cogbill

Joe Knezevich: Tom Down

Respect: Jennifer Hudson e Forest Whitaker in una scena del film

Critica e Trailer

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Respect

Respect è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 68% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 61 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.6 su 10.

Chi era Aretha Franklin

Aretha Louise Franklin è stata una famosa cantante, compositrice e pianista statunitense, nata il 25 marzo 1942 e deceduta il 16 agosto 2018. È stata soprannominata la Regina del Soul per la sua straordinaria voce e il suo contributo significativo alla musica soul e R&B (Rhythm and Blues).

La carriera di Aretha Franklin si è estesa per oltre sei decenni, durante i quali ha ottenuto numerosi successi e riconoscimenti. Alcuni dei suoi brani più famosi includono "Respect", "Chain of Fools", "Think", "A Natural Woman (You Make Me Feel Like)", e molti altri.

La sua voce potente, emotiva e versatile ha influenzato numerosi artisti e ha reso Aretha Franklin una delle icone della musica americana.

Oltre alla sua carriera musicale, Aretha Franklin è stata anche una figura importante nel movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Ha ricevuto numerosi premi e onorificenze nel corso della sua carriera, tra cui 21 Grammy Awards. La sua eredità e influenza nella musica e nella cultura popolare persistono anche dopo la sua scomparsa.