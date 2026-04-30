Resident Evil incontra Leone il cane fifone: un crossover perfetto nato dai doppiatori ufficiali

Le voci di Resident Evil Requiem e lo storico doppiatore di Cartoon Network uniscono le forze in un video ormai diventato virale, tra animazioni dei fan e siparietti esilaranti con Grace Ashcroft e Leone il cane fifone.

Mentre Resident Evil Requiem continua a macinare numeri da capogiro - siamo già a oltre sette milioni di copie vendute, un'enormità - il cast ha deciso di abbattere la quarta parete. Non con un DLC ufficiale, ma con qualcosa di molto più genuino. Angela Sant'Albano, ovvero la voce dietro Grace Ashcroft, ha arruolato niente meno che una sua... "controparte" cartoon: Leone il cane fifone.

Leone e il cane fifone e il cast di Requiem danno vita a una collaborazione... spaventosa

Ma come gli è venuto in mente di mettere Leone e il cane fifone nel mondo di Resident Evil? Eppure è così: Marty Grabstein, l'uomo che ha dato i polmoni al cagnolino rosa, icona di Cartoon Network, ha fatto squadra con Grace in un video diventato virale. E sono i fan a spiegare perché questi due insieme hanno perfettamente senso come duo.

Entrambi passano metà del tempo a urlare per l'orrore, rendendo questo crossover non ufficiale decisamente azzeccato. Il video non si limita a qualche battuta: la Sant'Albano ha condiviso un'animazione fan-made dove i due si ritrovano a fissare negli occhi una delle aberrazioni più grottesche della saga Capcom. Un unione di traumi che funziona a meraviglia.

Tra zombie e nostalgia: il futuro spaventoso di Umbrella e Cartoon Network

Se Leone è fermo ai box dal 2002 (fatta eccezione per il bizzarro incontro con Scooby-Doo nel film Straight Outta Nowhere), il franchise di Umbrella sta vivendo una seconda giovinezza che definire aggressiva è poco.

Maika Monore nello spot prequel live action di Resident Evil Requiem

Non c'è mai stato spazio per Resident Evil su Cartoon Network, eppure il legame con l'animazione è vecchio quanto il primo PlayStation. Dalle pellicole in CGI fino alla serie Netflix Resident Evil: Infinite Darkness, Leon Kennedy e Claire Redfield hanno masticato pixel e terrore per anni. Ma il vero scossone arriverà il 18 settembre.

Segnatevi la data: un nuovo film live-action, diretto da quel genio di Zach Cregger (sì, l'uomo dietro lo shock di Barbarian), sta per atterrare nei cinema. Cregger ha già chiarito che non userà i personaggi classici dei giochi, ma si muoverà nei vicoli infetti dell'universo Umbrella.

La scommessa è rischiosa: rompere la maledizione che da anni perseguita gli adattamenti della serie. Nel frattempo, ci godiamo il delirio di Marty Grabstein e delle interpreti di Requiem, Emma Rose Creaner e Delanie Nicole Gill. Perché, a conti fatti, affrontare un'epidemia globale è decisamente più facile se hai un cane rosa iper-espressivo che urla insieme a te.