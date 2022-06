Resident Evil: La serie, il trailer italiano dello show tratto dal franchise horror

Il canale Youtube di Netflix Italia ha appena pubblicato il trailer italiano di Resident Evil: La serie: in occasione della Geeked Week, la piattaforma streaming ha diffuso il primo trailer ufficiale della serie tv creata da Andrew Dabb, basata sull'omonima serie di videogiochi.

Il breve filmato diffuso online si apre con la voce narrante che dichiara: "Dicevano che il mondo sarebbe finito nel 2036... ma si sbagliavano. Il mondo ormai è già finito da molto tempo", e si conclude con tematiche apocalittiche estremamente coinvolgenti che hanno a che fare con farmaci, virus, mostri, miliardi di morti e chi più ne ha più ne metta.

Lo show, che uscirà su Netflix il 14 Luglio, sarà una serie live-action incentrata sulla famiglia Wesker, alle prese con un nuovo mistero legato a Raccoon City. La produzione ha subito alcuni mesi di ritardo a causa della pandemia di COVID-19. La prima stagione sarà composta da 8 episodi da circa un ora ciascuno: la sceneggiatura è stata affidata ad Andrew Dabb, mentre Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigerà i primi 2 episodi.

La sinossi di Resident Evil recita: "La città di Clearfield, MD è rimasta a lungo all'ombra di tre colossi apparentemente non correlati: la Umbrella Corporation, il dismesso Greenwood Asylum e Washington, D.C . Oggi ventisei anni dopo la scoperta del T-Virus, segreti custoditi dai tre inizieranno a essere rivelati ai primi segni di epidemia."