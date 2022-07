Resident Evil: lo showrunner vuole introdurre Lady Dimitrescu nella serie Netflix

Resident Evil, la nuova serie live-action di Netflix, ha recentemente debuttato con la sua prima stagione ricevendo recensioni contrastanti da parte della critica e molte lamentele provenienti dai milioni di fan del videogame. Lo showrunner, parlando di Lady Dimitrescu, ha recentemente rivelato che sarebbe più che felice di inserire il leggendario personaggio nelle prossime stagioni dello show.

Sebbene non ci sia stata ancora alcuna parola ufficiale sul fatto che Netflix abbia intenzione di portare avanti il progetto per altre stagioni, ciò non ha impedito allo showrunner Andrew Dabb di parlare di quello che vorrebbe che accadesse nelle stagioni future.

"Nel corso della serie, voglio portare tutto dentro la trama", ha recentemente dichiarato Dabb durante un'intervista di Polygon. "Lasciato a me stesso farei un sacco di cose, voglio Lady D, voglio il mostro vegetale, voglio tutto. Voglio tutto, ma con giudizio e responsabilmente, col passare nel tempo."

Prima che fosse rilasciato il primo trailer della serie Netflix, Dabb dichiarò: "Per quanto riguarda alcuni personaggi, potremo non arrivarci fino alla quinta stagione. Tutto nei giochi sarà parte dello show, i film sono una storia diversa. Man mano che il viaggio andrà avanti, toccheremo diversi ambiti e aspetti della mitologia di Resident Evil".